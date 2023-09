Grosse bagarre entre deux femmes dans un café à Frameries, le sang a coulé

Quelques minutes plus tard, Dolorès se rend aux toilettes. Elle croise le regard de sa rivale qui se trouve derrière son bar. Les insultes pleuvent et une bagarre éclate dans le café. On imagine toute la poésie sortie de la bouche de ces deux furies.

Du sang, des cheveux, du verre cassé

Quand la police arrive sur place, il y a du sang, des cheveux et des morceaux de verre sur le sol du café, à hauteur du bar. La serveuse saigne du nez et au niveau du cuir chevelu. Son patron saigne à la tête. Ils racontent qu’ils ont été sauvagement agressés par une femme et un homme. La serveuse raconte que sa cliente lui a claqué la tête contre le bord du zinc, avant de briser des bouteilles et un verre de vin sur son crâne. Le patron a tenté de les séparer, mais un homme est intervenu et l’a frappé au visage.

Les policiers examinent les caméras de vidéosurveillance. La scène de coups n’a pas été filmée. Par contre, des individus sont filmés sur la voie publique, ils semblent revenir du café et semblent correspondre à la description faite par les victimes.

Il conteste les faits

Nicolas et Dolorès sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour répondre de cette agression. Ils ont comparu vendredi matin devant leur juge. Dolorès confirme que l’altercation a commencé sur la terrasse et elle reconnaît avoir porté un coup, mais elle précise que ce n’est pas elle qui a frappé la première. “Elle m’a jeté un verre quand je me suis rendue aux toilettes”. Quant à Nicolas, il conteste avoir frappé et menacé Paul, le patron du café. “Je suis resté à l’entrée et j’ai demandé aux filles d’arrêter de se battre”, dit-il.

Le ministère public a requis un an de prison contre Dolorès et une peine de travail contre Nicolas. Ce dernier a écopé, il y a quelques semaines, d’une peine de quatre ans de prison pour une tentative de meurtre à la machette, requalifiée en coups et blessures. Il avait déjà été condamné auparavant pour deux vols avec effraction et une entrave méchante à la circulation, précise le parquet. Dolorès a quatre antécédents judiciaires en matière de roulage.

Erreur sur la personne

Me Laura Danneau a plaidé l’acquittement de Nicolas, au bénéfice du doute. “Il n’a pas été formellement reconnu sur les photos présentées aux victimes par la police. Et contrairement à l’agresseur décrit par la victime, il ne porte pas de barbe, mais une petite barbichette”, plaide l’avocate. Par contre, le frère de Dolorès est barbu. Une peine de travail est proposée, à titre subsidiaire, pour Nicolas qui a passé quelques mois en détention préventive pour l’affaire des coups de machette portés à un homme dans un magasin de nuit.

Me Anthony Locoge a plaidé une suspension du prononcé de la condamnation pour Dolorès. “Elle lui a porté un coup au visage et elle a quitté les lieux”. L’avocat estime que les victimes ont exagéré dans leurs déclarations.

Jugement fin septembre.