Lens : 101 variétés disponibles en auto-cueillettes lors de la Fête de la Courge à la ferme “Ramène ta Fraise”

Le week-end des 9 et 10 septembre prochains, un événement particulier se déroulera, en l’occurrence la Fête de la Courge qui permettra aux visiteurs de choisir parmi les 101 variétés qui seront disponibles en auto-cueillette. “Nous essayons d’augmenter ce nombre tous les ans. l’année dernière par exemple, quelqu’un m’a demandé si on avait des courges luffa, qui peuvent servir à la fabrication d’éponges. Eh bien, je me suis renseigné et on en a planté quelques-unes. Pour aider le visiteur à s’y retrouver, en plus des bénévoles qui seront sur place, nous allons placer des panneaux explicatifs et indicatifs de l’endroit où ils pourraient trouver telle ou telle variété.”

Alors qu’Halloween ne viendra que dans quelques semaines, la fête de la Courge permettra à ses visiteurs de faire le plein de citrouilles, de potirons, potimarrons et autres coloquintes. “Pour que notre événement soit un succès, on se doit de le faire tôt dans la saison pour espérer une météo favorable donc on plante les courges en conséquence. Les courges se conservent bien quelques semaines donc celles qui seront achetées ce week-end-là seront encore en bon état pour Halloween.”

En plus de l’auto-cueillette, des concerts animeront les deux jours ainsi que des jeux pour enfants, des châteaux gonflables, une buvette et de la petite restauration de sorte que la Fête de la Courge porte bien son nom.