Philippe Morandini : “la France a un garde des sceaux, je suis le garde des seaux de la cour d’appel de Mons”

Nouveaux avocats

Cette année, huit femmes et six hommes, diplômés en juin dernier, ont prêté le serment d’avocat. Six avocats sont inscrits au barreau de Tournai, quatre au barreau de Mons et quatre au barreau de Charleroi.

Me Valérie Dehon, bâtonnière du barreau de Mons, a accueilli ces jeunes avocats par quelques mots, au nom des trois barreaux hennuyers. “Portez votre robe, symbole de votre probité et votre indépendance, avec fierté et humblement”, a-t-elle déclaré.

L’avocate rappelle que les avocats sont à la croisée des chemins, la justice étant appelée à s’informatiser un peu plus. “Vous aurez des moments de joie, d’exaltation, mais aussi des doutes et des moments de solitude. Toutefois, vous ne serez jamais seul”.

La cour et le parquet général ont aussi rendu hommage aux acteurs judiciaires qui ont disparu ces derniers mois.

Des chiffres

Ingrid Godart a présenté des statistiques, des chiffres de l’année écoulée.

Au niveau du correctionnel, le nombre de nouvelles affaires traitées en appel est légèrement en hausse par rapport à 2021, tout comme le nombre d’affaires clôturées.

La chambre des mises en accusation augmente légèrement son nombre d’affaires clôturées, alors que le nombre de nouvelles affaires se stabilise.

En 2022, il y a eu douze sessions devant la cour d’assises pour juger une vingtaine d’accusés.

Au niveau du tribunal de l’entreprise, les effets de la crise Covid sont ressentis puisque le nombre de faillites est en hausse de plus de 46 %. Par contre, les dissolutions judiciaires sont en baisse.

Concernant le tribunal de première instance du Hainaut, le stock de dossiers à traiter diminue, même si les conflits familiaux sont de plus en plus nombreux devant le tribunal de la famille.

Route et justice

La procureure générale a lu son discours de rentrée intitulé “Circulation routière et la justice… ou le lièvre et la tortue”. Elle a évoqué l’utilisation des moyens de plus en plus informatisés utilisés par les policiers sur le terrain, la mise en place de plus de quatre mille radars sur le territoire national…

La Justice doit suivre toutes ces avancées technologiques, alors qu’aujourd’hui les transferts de données sont toujours bruts, et non informatisées, alors que la loi l’autorise via notamment l’utilisation du cachet électronique avancé, de l’ebox, etc. Toutefois, ces moyens électroniques n’ont pas encore été utilisés. “La loi Phénix apparaît actuellement dépassée”, a déclaré la magistrate.

Ces réformes ont présenté des limites et ont généré des dysfonctionnements dans les ordres de paiements, et cela est rapidement devenu ingérable pour les parquets du pays. Raison pour laquelle un paquet national de la sécurité routière a été créé, dans le but de diminuer la charge des parquets de police au sein des arrondissements judiciaires et de mieux poursuivre les délinquants de la route sur le plan national et européen, en collaboration avec les pays membres de l’Union.

L’an dernier, les perceptions immédiates ont apporté une recette de 471 millions d’euros, dont une partie tombe dans la caisse fédérale. Cet argent a pu financer l’informatisation des ordres de paiements et les perceptions immédiates. Hélas, il manque encore de moyens humains pour traiter toutes ces données, au sein des maisons de justice. Pour la procureure générale, il y a là un défi à relever. Elle évoque deux pistes : plus de moyens pour le SPF Justice et créer des fonds régionaux en matière de sécurité routière. Ainsi, l’intégralité de la chaîne pénale pourra être couverte.

Le garde des seaux

Le premier président de la cour d’appel, Philippe Morandini, a répondu en évoquant l’état des lieux de justice. “Les Français ont un garde des sceaux, je suis le garde des seaux de la cour d’appel de Mons”, ironise le magistrat, en montrant aux acteurs judiciaires de l’hexagone, les seaux placés dans la salle des pas perdus dans les cours de justice. Depuis des années, il pleut dans les cours de justice (un bâtiment qui n’a pas vingt ans) et une partie du toit menace toujours de s’effondrer.

Lui aussi réclame des moyens pour moderniser les lieux de justice et engager du personnel. Les présidents des tribunaux de Mons, Tournai et Charleroi poussent les mêmes cris depuis des années. Philippe Morandini estime que les moyens financiers existent, vu le succès rencontré par l’émission des bons d’état !

La Justice a besoin de sous, et il y a urgence !