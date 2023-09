Premier couac de la rentrée judiciaire : le détenu présenté devant le tribunal n’est pas celui qui était attendu

Par contre, deux audiences correctionnelles étaient ouvertes. Un dossier prévu pour trois heures de plaidoirie était fixé devant la chambre Eco-Fin, spécialisée dans les infractions en matière économique et financière, mais il a été reporté par le nouveau président de cette chambre.

Mme Bastiaans, qui présidait cette chambre l’en dernier, a quitté Mons pour la cour d’appel de Bruxelles. C’est M. Riban, ancien juge d’instruction, qui a été désigné pour reprendre la présidence.

Il y a un problème…

Dans le prétoire d’en face, Mme Bury faisait son grand retour après plusieurs semaines d’absence. Son audience de la 11e chambre a commencé fort. Pour le premier dossier, Cédric S., détenu, a été présenté devant la présidente. “Il y a un problème, ce n’est pas mon client”, a signalé Me Crombé.

Invité à donner sa date de naissance, le prévenu n’était effectivement pas celui qui était convoqué vendredi matin. Après vérifications, le tribunal s’est rendu compte qu’il y avait bien deux Cédric S., portant le même patronyme, qui ont des comptes à rendre avec la justice.

Du coup, le procès de Cédric S. a été reporté à une date ultérieure. Quant à l’autre, il a été ramené à la prison sous escorte policière.

Vols à l’étalage

Les justiciables ne se bousculaient pas pour répondre de leurs actes devant la justice. Pourtant, certains risquent d’aller faire un séjour à l’ombre, comme cet homme qui encourt un an de prison ferme pour des vols à l’étalage… de bouteilles d’alcool !

“Il a été condamné six fois en police et six fois en correctionnelle, dont deux fois pour des faits similaires, et a déjà obtenu des sursis, des suspensions du prononcé de la condamnation”, s’est insurgé le substitut du procureur du roi.

L’audience a été suspendue ensuite durant de longues minutes, le temps d’attendre les gens convoqués en fin de matinée.