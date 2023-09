La commune des Honnelles prochainement accessible via une application mobile

Avec l’évolution croissante de l’usage du numérique, le collège communal des Honnelles a rapidement eu la volonté de développer une application mobile pour sa commune. Une volonté qui devrait pouvoir se concrétiser dans le courant de l’année. “De plus en plus de citoyens utilisent leur téléphone pour rechercher une information. Il est rare que l’utilisation de l’ordinateur soit privilégiée désormais. Nous avons donc voulu répondre à cette réalité de terrain en lançant notre application mobile”, indique Matthieu Lemiez, bourgmestre des Honnelles.

Une application qui se voudra totalement personnalisable par les citoyens. Ces derniers pourront en effet choisir les modules qui les intéressent et, ainsi, recevoir uniquement les informations en lien avec ces derniers. “Le citoyen pourra véritablement choisir ce qu’il veut. Il y aura, par exemple, des modules agenda, commerce, sondage, etc qui pourront être sélectionnés par les citoyens. En plus de ces modules à la demande, l’ensemble des utilisateurs recevront les alertes sur la commune. Par exemple, si un incendie survient, l’ensemble des citoyens sera alerté via l’application et sera ainsi invité à éviter le secteur concerné. Les informations pourront également remonter à la commune par le citoyen via le module sondage qui permettra de signaler un problème sur l’entité”, explique Matthieu Lemiez.

À noter que l’e-guichet sera intégré dans l’application permettant de réaliser ses démarches administratives directement sur l’application. Le cahier des charges ayant été approuvé, le collège communal va désormais pouvoir trouver d’éventuels prestataires avant de lancer le marché. L’application pourrait donc, normalement, voir le jour dans le courant de l’année. “L’application sera véritablement un outil pratique qui colle à la réalité de terrain. Avant, les citoyens devaient chercher l’information d’eux-mêmes. Maintenant, l’information viendra directement à eux”, conclut Matthieu Lemiez.