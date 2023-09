300 000 euros alloués à la réalisation du second tronçon de la piste cyclable reliant Angre à Onnezies

Ce n’est désormais un secret pour personne, le Plan d’Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité (PIMACI) de la Région wallonne propose un accompagnement des communes dans leurs politiques piétonne, cyclable et intermodalité. L’objectif du Gouvernement étant d’instaurer plus significativement encore le soutien aux politiques de mobilité active et d’intermodalité menées par les communes, un droit de tirage spécifique est envisagé conformément à la Déclaration de Politique régionale. Ce droit de tirage permettra de réaliser des aménagements cyclables, piétons ainsi que des aménagements favorisant l’intermodalité à travers des mobipôles.

Une première enveloppe de 52 millions d’euros a été engagée en 2021 par le gouvernement wallon. L’enveloppe globale qui s’est remplie à hauteur de 210 millions pour la programmation 2022-2024. Une partie de cette dernière permettra à la commune des Honnelles de poursuivre ses investissements en faveur de la mobilité douce.

”Dans le cadre de notre PIMACI, nous avons comme projet de réaliser une piste cyclable entre Angre et Onnezies. Un premier tronçon avait déjà pu être réalisé au départ du Ravel d’Angre. La seconde partie va désormais pouvoir être construite pour un montant d’environ 300 000 euros. Ce chantier permettra de rejoindre Angre à Onnezies à vélo”, indique Matthieu Lemiez, bourgmestre des Honnelles. “Notre projet se voudra, à terme, beaucoup plus global. Nous avons suivi toute une procédure qui permet le phasage dans le temps des travaux. Nous avons, notamment, la volonté de refaire la piste cyclable de la Chaussée de Brunehaut.”

À terme, la mobilité douce sera considérablement développée dans les Honnelles. Il faudra tout de même se montrer patient afin que l’ensemble du phasage puisse être réalisé. Une première étape importante sera déjà franchie par cette liaison entre Angre et Onnezies.