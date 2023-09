Contact via les réseaux sociaux et relations sexuelles contre de l'argent: un prédateur sexuel sévissait à Jurbise, il encourt dix ans de prison

En janvier dernier, la sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Mons, lève les soupçons en lui infligeant une peine de huit ans de prison ferme, assortie d’une mise à disposition du tribunal d’application des peines pour une durée de cinq ans. Oui, le trentenaire est un prédateur sexuel qui a abusé et fait chanter plusieurs adolescentes.

Les faits

En octobre 2020, une mère de famille se présente à la police de Mons en état de panique. Sa fille, âgée de seize ans, lui a raconté qu’un certain Sylvain l’a obligée à lui faire des fellations. Si elle n’obéissait pas aux ordres, Sylvain balançait des photos d’elle, dénudée, sur les réseaux sociaux. La jeune fille a confié à sa maman qu’elle lui avait pratiqué plusieurs fellations, dans sa voiture et dans un hôtel.

Sylvain est rapidement identifié, il s’appelle en réalité Michaël et, surtout, il fait l’objet de deux plaintes déposées par les parents de jeunes adolescentes de la région montoise. Les faits sont similaires : il se présente sous un pseudonyme sur Snapchat, demande des photos des filles dénudées, fait du chantage pour assouvir ses fantasmes, et il filme les scènes.

Plusieurs victimes sont identifiées, elles ont moins de seize ans et déclarent toutes la même chose, la peur, la menace, la honte… Interpellé par la police judiciaire, le prévenu conteste les faits, déclarant que les jeunes filles étaient consentantes.

Les policiers, certains d’avoir mis la main sur un véritable prédateur sexuel, analysent les ordinateurs, les téléphones… Michaël leur propose même de manger des pop-corns en regardant ses vidéos. “Dans une vidéo, qui dure onze minutes, on voit la victime lui faire une fellation. On entend aussi le bruit de billets de banque que l’on froisse”, raconte l’avocat général. Les auditions des victimes confirment qu’il les payait contre des faveurs sexuelles.

Comportement hautain

Le juge d’instruction inculpe le trentenaire de viols et l’envoie en détention préventive durant quatre mois. Le prévenu fait l’objet d’examens d’ordre psychiatrique. Il se sabote en adoptant une attitude hautaine, impolie. “Il s’est posé en victime judiciaire, déclarant que le juge d’instruction menait une enquête uniquement à charge, se plaignant de son avocat, des policiers. Il s’est révolté contre les expertises” note l’avocat général.

Ce dernier manifeste son inquiétude devant la cour. “Il n’y a aucune remise en question chez lui et le risque de récidive est important”, poursuit le magistrat. Une peine de dix ans est réclamée.

Enfin, le ministère public avoue avoir été interpellé par le caractère autoritaire, manipulateur et agressif du prévenu à l’égard de ces jeunes filles contraintes de satisfaire ses désirs. “En grand psychologue, il a osé affirmer que les victimes ne souffraient d’aucune séquelle”, soupire l’avocat général.

Il ne veut plus aller en prison

La cour invite Michaël à répondre à ses interrogations. Le prévenu ne conteste plus les faits, mais il refuse qu’on lui colle l’étiquette du prédateur sexuel. Il ne veut plus retourner en prison non plus. “Je ne suis pas un prédateur sexuel, j’ai juste fait le con. J’ai conscience de la gravité des faits. Je ne dépends pas du système, je travaille, j’ai plusieurs employés sous mes ordres, une petite amie, un appartement”, dit-il. Le prévenu jure qu’il ne va plus sur les réseaux sociaux.

Me Fabrice Guttadauria estime qu’on revient de loin. Son client ne conteste plus les faits et souhaite poursuivre sa thérapie, engagée en raison “d’une immaturité” relevée par les experts, notamment en matière sexuelle. “On ne devient pas pervers sexuel à trente-et-un ans ! Il n’est pas pédophile et le rappel à la loi a été efficace avec lui”, estime le pénaliste, qui plaide un sursis probatoire sur une peine inférieure à cinq ans. Le parquet général s’y oppose.

L’arrêt sera prononcé le 3 octobre.