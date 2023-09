Une première balade canine organisée à Saint-Ghislain

Animée par l’Institut belge de zoothérapie, elle devrait permettre de déconstruire une série de croyantes qui freine la résolution de problèmes comportementaux du chien. Dès 11 heures, le départ de la balade canine sera donné. Les participants pourront choisir de parcourir 3,5 kilomètres ou six kilomètres. À la fin de la marche, une collation attendra les participants à deux et à quatre pattes. L’activité est gratuite et ne nécessite aucune réservation.

”C’est un événement qui doit permettre aux propriétaires de chiens de se retrouver, d’échanger autour de leur animal ou d’une même race, d’évoquer peut-être des situations déjà rencontrées et pour lesquelles il recherche une solution”, explique Rudy Bureau (PS), échevin en charge du bien-être animal. “C’est par ailleurs le premier événement du genre organisé par l’échevinat du bien-être animal, créé sous cette mandature.”

Propositions bienvenues

Pas question pour les autorités d’organiser un salon, déjà régulièrement proposé dans les communes voisines. “On voulait proposer autre chose. On s’est dit que la balade canine serait plus sympa pour tout le monde. On a de la chance puisqu’a priori, les conditions météo devraient être bonnes. On espère accueillir du monde. Si le succès est au rendez-vous, on pourra imaginer pérenniser l’événement.”

Et d’ajouter : “Nous ne sommes cependant fermés à aucune proposition : cette balade est aussi l’occasion de discuter avec les maîtres afin de voir ce qu’ils souhaiteraient que l’on développe à l’avenir. Nous sommes à leur écoute afin d’envisager d’autres actions, pour les chiens mais peut-être aussi pour d’autres animaux.” On notera encore qu’un autre projet à destination des chiens et de leurs maîtres verra prochainement le jour.

Un parc canin devrait en effet être construit dans le parc de Baudour, côté route de Wallonie. Le marché public doit être passé. La majorité socialiste espère pouvoir l’ouvrir aux citoyens le courant du premier semestre 2024.