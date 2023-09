Fusillade à Quaregnon : un seul des trois frères est déclaré coupable de coups et la tentative de meurtre n’est pas établie

Les faits

Depuis une sombre histoire de véhicule incendié, une famille algérienne et une famille turque sont en guerre à Quaregnon. Le 25 août 2018, un membre de la famille turque est sévèrement molesté dans un centre de paris sportifs dans le centre du village.

Il se réfugie dans un café fréquenté par des membres de sa communauté. L’information circule très vite et son frère l’accompagne à l’hôpital. Il laisse son épouse et une amie, seules, chez lui. Quelques minutes plus tard, la façade de son habitation est la cible de coups de feu.

Une vitre éclate. Les deux femmes ont eu le temps de se coucher au sol pour éviter d’être la cible des tirs. La police relève six impacts de balle dans la fenêtre, deux impacts sur le mur de la salle de bains et un impact sur le mur du fond.

Des traces de poudre

Très vite, les Algériens sont soupçonnés d’avoir monté le coup, d’autant que deux des trois frères ont été contrôlés dans une voiture, un peu plus loin. Ils ont des résidus de poudre sur leurs vêtements, dont l’un sur la manche de sa veste. Quant au troisième, il se trouvait dans le centre de paris sportifs.

L’enquête révèle que des gens ont été témoins de menaces de mort proférées par l’un des frères qui détenait une arme et qui cherchait les Turcs.

Pour le ministère public, les trois frères étaient coupables. Le tribunal n’a pas rendu un jugement en ce sens. Les trois frères sont acquittés de la tentative de meurtre. Le premier était immobilisé par une blessure, le jour des faits. Le deuxième n’était pas sur place. Quant au troisième, il est coupable de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail de moins de quatre mois, pour ce qui concerne la scène qui a eu lieu dans le centre de paris sportifs.

Un appel du parquet, contre les acquittements, est encore possible dans un délai de trente jours. Le condamné, qui avait sollicité son acquittement, peut aussi faire appel.