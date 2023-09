Karim n’a pas tenté de violer une étudiante à Maisières, il est acquitté

Il est deux heures du matin. Nathalie sort de l’auto. Elle croise des voisins et est en état de choc. Elle tremble. Le prévenu sort de l’auto, il est tout nu. Selon les voisins, la jeune femme pleure. “J’ai été violée”, leur dit-elle en désignant Karim, qui se rhabille un peu plus loin. Lui déclare que c’est sa petite amie et lui demande calmement pourquoi elle agit de la sorte.

Le consentement

Karim est renvoyé devant la sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Mons pour une tentative de viol et une atteinte à l’intégrité sexuelle d’autrui. Lors du procès qui a eu lieu en juin, le ministère public considérait que les faits étaient établis, faute de consentement. Il risquait deux ans de prison.

Le prévenu, qui a passé six mois en détention préventive, a déclaré que l’étudiante était consentante au début, avant de changer d’avis. “Elle s’est braquée quand les voisins sont arrivés. On s’est mal compris sous l’effet de l’alcool. Elle était saoule mais consentante”, dit-il.

Me Mayence avait plaidé l’acquittement “On a les preuves qu’ils ont bu tous les deux, en grande quantité, qu’ils vont se retrouver dans les circonstances que nous connaissons. Lui dit qu’il était prévu qu’elle passe la nuit dans son kot, mais elle a préféré rentrer dans son appartement, quai du Marché-aux-poissons. Elle était capable de donner son consentement. Quand elle a dit qu’elle ne voulait pas aller plus loin, il s’est arrêté. Elle n’a été forcée d’aucune manière”.

Après deux mois d’attente, Karim est soulagé, il est innocent ! Mercredi matin, le tribunal a prononcé son acquittement.