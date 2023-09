Saint-Ghislain : les écoles et la Ville mobilisées lors de la semaine de la Mobilité

La semaine de la Mobilité aura donc une nouvelle fois lieu à Saint-Ghislain. “Si le thème du concours change, l’objectif reste le même : deviner où se cachent les 10 Cyclourses disséminées sur le territoire saint-ghislainois et se photographier en leur compagnie. À la clé : un bon d’achat d’une valeur de 1 000 euros (adultes) et de 500 euros (jeunes de 12 à 17 ans) pour s’offrir un vélo”, indique la Ville de Saint-Ghislain. “Afin d’aider les citoyens dans leur recherche, des indices sont déjà disponibles sur www.saint-ghislain.be. D’autres indices exclusifs seront diffusés entre le 16 et le 22 septembre sur la page Facebook et le compte Instagram de la Ville.”

Les plus jeunes également sensibilisés

La Semaine de la Mobilité est l’occasion idéale de rappeler les bonnes pratiques de conduite, surtout quand il s’agit de respecter les limitations de vitesse aux abords des écoles. Pour ce faire, les écoles primaires, tous réseaux confondus, ont été conviées par le service Mobilité de la Ville à une sensibilisation de grande ampleur. “En effet, les écoles de l’Entité inscrites à l’action réaliseront avec leurs élèves de faux radars à placer à proximité de leur établissement afin de rappeler aux conducteurs l’importance de ne pas dépasser les 30 km/h. Le vendredi 22 septembre, ce sont les étudiants du Lycée Provincial d’Enseignement Technique du Hainaut (LPETH) à Saint-Ghislain en âge de passer leur permis qui seront invités à participer à une journée de sensibilisation sur les effets de la drogue et de l’alcool au volant”, conclut la Ville de Saint-Ghislain.

Toutes les activités et les modalités pratiques du concours sont à retrouver sur www.saint-ghislain.be.