C’est le cas de cet huissier qui s’est présenté chez Farouk, à Mons, le 20 septembre 2022, avec une décision de justice en main. Quand la porte s’est ouverte, est apparu un homme très agressif, qui voulait s’en prendre physiquement à l’huissier de justice. Ce dernier n’a pas eu le temps de lui remettre le pli judiciaire, il a préféré prendre la fuite en courant.

L’huissier a attendu quelques minutes dans sa voiture, avant de revenir sur ses pas. Alors qu’il glissait le pli dans la boîte aux lettres, Farouk est réapparu, bien décidé à en découdre. Cette fois, l’huissier n’a pas eu le temps de fuir. Farouk l’a attrapé par le col et l’a tiré sur plusieurs mètres, tout en lui portant des coups à la tête.

Heureusement, deux hommes ont entendu les cris de l’huissier, il s’agissait de deux amis de Farouk qui ont réussi à le calmer.

Le prévenu absent

Mardi, Farouk ne s’est pas présenté devant le tribunal correctionnel. Par contre, l’huissier de justice était représenté par un avocat bruxellois qui réclame un dommage de 1000 euros. L’avocat explique que son client est très marqué par cette agression, le stress post-traumatique est important. “Il a des difficultés à se déplacer chez le justiciable depuis cette agression”, raconte l’avocat.

Le ministère public s’insurge contre ces faits graves et inacceptables. “Quand on exerce le métier d’huissier de justice, on est en droit de ne pas être agressé physiquement. Toutefois, le prévenu est connu de la justice pour des faits de violence. Je réclame une peine de six mois de prison”.

Farouk sera jugé par défaut lors de l’audience du 3 octobre.