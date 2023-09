Plus d’un mois après l’événement, l’heure était au bilan pour Hensies Plage : “un bilan très positif marqué par les nombreuses têtes d’affiche”

Un peu plus d’un mois après Hensies Plage, l’heure était donc au débriefing et aux remerciements à Hensies. “Nous avons invité tous les clubs locaux pour une grande soirée de remerciement pour leur implication lors d’Hensies Plage. L’occasion pour nous de les rencontrer et de leur offrir un apéro et une part de pizza tout en faisant le bilan de cette édition. Un bilan qui se veut à nouveau positif”, confie Christian Godrie, président de l’asbl Symbiose.

Des nouveautés qui ont su séduire

Un nouveau succès qui n’est pas le fruit du hasard. En plus des 30 centimètres de plage supplémentaires, de nombreuses activités étaient au programme en plus des traditionnels pédalos, kayaks, châteaux gonflables et autres pataugeoires. Une journée dédiée à la lutte contre le cancer du sein avait également vu le jour, marquant par la même occasion le partenariat entre Think Pink et la commune d’Hensies. Un cocktail récréatif et convivial donc qui a su séduire les visiteurs.

”Le bilan est super, meilleur encore que les autres années”, annonce Christian Godrie. “Il faut écrire aussi que nous avions mis les bonnes personnes à l’affiche pour attirer les citoyens. La journée spéciale pour Think Pink a particulièrement bien fonctionné. C’est donc un bilan à nouveau concluant que nous pouvons tirer.”

D’autres rendez-vous au programme

À peine le temps de savourer ce beau succès de foule que l’asbl Symbiose, en charge de bon nombre d’activités sur la commune, se penche déjà sur ses prochains rendez-vous. “Le prochain rendez-vous est prévu à Thulin pour les Fêtes de Wallonie. Nous organiserons ensuite notre journée paysanne en hommage à Guillaume Lemaire, un jeune agriculteur hensitois parti beaucoup trop tôt. Nous avions déjà organisé une journée en son honneur l’année dernière. Sur demande de sa famille, ce rendez-vous deviendra désormais annuel”, indique Christian Godrie.

Après ces deux événements, l’asbl se penchera sur son banquet du 11 novembre avant de penser aux fêtes de Noël et de toutes les animations qui les accompagneront. Entre-temps, l’équipe de bénévoles de l’asbl participera à la Race For The Cure de leurs voisins dourois. “Nous allons créer une équipe qui représentera l’asbl à Dour. Lors de nos événements en faveur de la lutte contre le cancer du sein, les Dourois répondent toujours présents, nous voulions donc leur renvoyer l’ascenseur”, conclut Christian Godrie.