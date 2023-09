Projet Ventis à Quévy : l’étude d’incidences va pouvoir être lancée

Ceux-ci ont pu prendre connaissance des objectifs de la société Ventis, qui prévoit donc le remplacement des éoliennes vieillissantes du parc par des machines modernes, plus hautes et plus performantes mais moins nombreuses. En effet, les neuf éoliennes actuelles, hautes de 150 mètres, pourraient être remplacées par huit éoliennes de maximum 225 mètres de hauteur totale.

Les riverains sont venus poser leurs questions ce mercredi soir. ©D.R.

Concrètement, ce projet de “repowering” n’en est encore qu’à la phase d’avant-projet. Il peut donc encore évoluer, d’autant que l’étude d’incidences ne sera lancée que d’ici 15 jours. Elle sera menée sur un peu plus d’un an, et aura vocation à répondre aux questions et inquiétudes éventuelles des riverains. Ce mercredi, plusieurs d’entre eux se sont ainsi enquis des répercussions du projet sur l’impact paysager et ont abordé les nuisances sonores ou encore l’ombre portée.

”De notre côté, nous sommes restés très attentifs aux propos et aux interrogations de nos citoyens”, explique David Volant (MR +), échevin en charge du cadre de vie. “Il serait prématuré pour la commune de se positionner quant à ce projet, il faudra attendre les conclusions de l’étude d’incidences.” L’échevin rappelle qu’à ce stade, le collège communal n’entend plus apporter son soutien aux nouveaux projets éoliens.

Le projet Ventis n’est donc pas concerné. “Il faudra en revanche mener une réflexion quant à la mise en place d’une communauté d’énergie afin que les bâtiments communaux et du CPAS et les citoyens puissent en profiter. À l’époque de la construction du parc, les choses étaient différentes. Aujourd’hui, les dispositions légales permettent plus facilement de l’envisager.” Une façon pour les citoyens de bénéficier directement et à moindre coût de l’énergie produite par les éoliennes installées à deux pas de chez eux, alors qu’aujourd’hui encore, le principal sentiment est celui de subir les désagréments sans aucun avantage en contrepartie.