Tertre : suite à plusieurs incidents, les dirigeants de l’usine Yara organisent une rencontre citoyenne

L’usine ne vient pas d’être construite. Son activité ne vient donc pas d’être découverte par les riverains. En revanche, ces derniers mois, plusieurs incidents techniques ont provoqué la mise à l’arrêt et ensuite le redémarrage de certaines unités. Ainsi, le 18 août dernier, les équipes étaient confrontées à un problème technique lors du redémarrage de l’unité d’ammoniac, occasionnant un bruit intense.

Le 21 août, c’est le système d’alarme interne qui était déclenché. Prévu pour le personnel, il a été entendu par des riverains qui ont cru qu’ils étaient eux aussi concernés par l’alerte. “Nous comprenons que ces deux événements, à quelques jours d’intervalle, puissent poser question et nous nous en excusons”, communique la porte-parole de Yara.

En présence des autorités compétentes

Le 25 août dernier, une réunion technique était organisée avec les autorités (DPA, DPC, Cellule RAM) afin de fournir des explications sur la situation et les mesures correctrices adoptées. Ces mêmes explications seront présentées aux riverains d’ici quelques jours. “L’idée, c’est de pouvoir proposer un espace d’échanges au sein duquel les riverains pourront obtenir des réponses à leurs interrogations et faire part de leurs craintes éventuelles.”

Les dirigeants de l’usine classée SEVESO reviendront donc sur les récents incidents et évoqueront également les travaux réalisés lors de la maintenance de l’unité de production d’ammoniac et sur les investissements réalisés et à venir. “On souhaite communiquer en toute transparence et rassurer les habitants, que nous avions déjà rencontrés en 2019 dans le cadre de notre renouvellement de permis.”

La réunion est ouverte à tous, et non pas seulement aux riverains voisins directs de l’usine. L’invitation a d’ailleurs été diffusée sur les canaux officiels de l’entreprise.