Élections communales 2024: le PS misera sur le renouveau ou l’expérience

Si l’on parle bien de candidats, c’est parce que ceux-ci devront obtenir la confiance des militants. Ils seront 5 000 à être invités à voter le 15 octobre prochain. Dans certains cas, ceux-ci soutiendront ou non le seul candidat-bourgmestre qui s’est déclaré. Dans d’autres cas, il faudra faire un choix et trancher, puisque deux candidats se sont manifestés.

Trois bourgmestres sortants ne seront plus dans la course

Au niveau communal, quelques changements d’importance sont à signaler, puisque trois bourgmestres sortants ne seront pas candidats à leur propre réélection. Il s’agit de Jean-Claude Debiève à Boussu, de Jean-Marc Dupont à Frameries et de Daniel Olivier à Saint-Ghislain. Dans la première commune, une seule candidate s’est portée volontaire à sa succession : Sandra Narcisi. Véritable “surprise” du scrutin de 2018, celle que l’on surnomme “Barbie” a le soutien de l’actuel maïeur pour poursuivre le travail entrepris.

Dans les deux autres communes boraines, le suspense reste entier puisque deux candidats se sont à chaque fois manifestés. À Frameries, il s’agit d’Arnaud Malou, actuel échevin des travaux, et de Julien Donfut, actuel président du CPAS. À Saint-Ghislain, ce sont Florence Monier, actuelle première échevine, et Jérémy Bricq, échevin de la jeunesse, qui seront en compétition.

Des ambitions affichées

Du côté de Honnelles, Bernard Paget ne sera plus candidat. C’est donc Philippe Dupont qui pourrait tirer la liste, avec l’espoir de revenir dans la majorité. À Quiévrain également, Jean-Pierre Landrain se fixe pour objectif de prendre les rennes et “de redresser la situation financière de la commune.” A Dour, Joris Durigneux a l’espoir d’enfin accéder au mayorat, après avoir enregistré un meilleur score personnel que l’actuel bourgmestre, Carlo Di Antonio. À Lens, Thomas Pierman annonce son intention de se montrer plus ambitieux afin d’obtenir plus de sièges, et pourquoi pas la majorité.

Dans les autres communes de l’arrondissement, les bourgmestres sortants espèrent poursuivre sur leur lancée. Ainsi, à Colfontaine, Lucien d’Antonio sera à nouveau candidat. De même, à Hensies, c’est un homme d’expérience sur qui le PS pourra compter en la personne d’Éric Thiébaut, qui briguera ainsi un cinquième mayorat. À Mons, après réflexion et parce qu’il a encore des projets pour sa ville, Nicolas Martin a l’espoir de rempiler pour six nouvelles années. Enfin, à Quaregnon et à Quévy, Damien Jenart (qui avait succédé à Jean-Pierre Lépine à mi-mandature) et Florence Lecompte espèrent à nouveau obtenir la confiance des militants… Avant celles des électeurs.

Du côté provincial, Jean-Pierre Lépine, actuel député au parlement wallon et à la fédération Wallonie-Bruxelles, et Pascal Lafosse, actuel député provincial, emmèneront respectivement – sauf surprise – les cantons de Boussu et de Mons. Bref, entre renouveau et expérience, les élections internes donneront déjà un avant-goût de ce qui pourrait se tramer lors des élections communales d’octobre 2024.