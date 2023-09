Toujours aucun projet prévu sur la SAR des Honnelles

Cela n’est désormais un secret pour personne, le ministre Borsus s’est rendu dernièrement dans les Honnelles pour, notamment, en savoir plus sur la région et le savoir-faire des artisans locaux. Il a également pu échanger sur les enjeux éoliens au niveau de la commune et s’est rendu au niveau du SAR des Honnelles. Une visite qui avait de quoi laisser penser qu’un projet pourrait y voir le jour prochainement. Ce n’est finalement pas le cas…