Le syndicat a demandé un agenda pour trois rencontres avant le 30 septembre avec les membres du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles concernés et seule une date a été proposée, ce lundi 11 septembre. Le non-suivi des cabinets face à la demande de la CGSP concernant les agendas et des revendications non rencontrées sont les raisons pour lesquelles cette grève débute ce lundi, indique le syndicat. La suite dépendra des propositions du gouvernement lors de la rencontre avec les organisations syndicales.

Selon ces dernières, les 47 équivalents temps pleins qui seront recrutés pour l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de venir en soutien aux travailleurs des SAJ SPJ ne permettront pas d’atteindre une norme dites “réalistes” de dossiers par agent.

Pas assez vendeur ?

“Actuellement à Mons, un agent gère 80 à 90 dossiers et la norme (certainement à revoir) est de 47 dossiers par agent. De plus, ces 47 engagements devaient renforcer les services il y a presque 10 ans et vont seulement arriver… Les agents ont l’impression que le Gouvernement se “paye” leur tête et que l’aide à la jeunesse est loin d’être sa priorité. Peut-être pas assez vendeur à l’approche des élections”, peut-on lire dans le communiqué.

Le syndicat CGSP précise que le service administratif est en sous-effectif permanent. “Par rapport aux 132 travailleurs bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée dit de remplacement donc de nature précaire, ces contrats seront requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée. C’est enfin une réponse à l’une des nombreuses revendications des organisations syndicales, c’est enfin un soulagement pour les agents concernés mais malheureusement ne répond en rien à la surcharge de travail rencontrée dans les différents services”.