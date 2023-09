Saison réussie au Belvédère de Dour grâce à des mois de juin et septembre particulièrement doux : “nous envisageons de prolonger la saison”

Après un début de saison en fanfare grâce à un mois de juin particulièrement chaud, l’affluence a chuté durant les mois de juillet et août, particulièrement pluvieux. Une tendance qui s’est à nouveau inversée grâce à un retour des fortes chaleurs en septembre. Des températures à nouveau au beau fixe qui permettent au Belvédère de Dour de vivre l’une de ses meilleures années, à tel point que l’ouverture de l’étang de nage pourrait être prolongée.

”Le Belvédère a attiré de nombreux visiteurs durant l’été. Le nouveau principe a d’ailleurs porté ses fruits. Il n’était en effet plus nécessaire de réserver avant de se rendre sur le site et le temps de baignade n’était plus limité. Cela s’est rapidement fait ressentir dès le mois de juin qui a été particulièrement bon. Quand le soleil n’était plus de la partie, les visiteurs l’étaient moins également mais cela a à nouveau décollé en septembre. L’affluence cette semaine était d’ailleurs vraiment au beau fixe”, indique Marcel De Raijmaeker, responsable du Belvédère de Dour.

Alors que l’étang de nage doit normalement fermer ses portes ce 15 septembre, les récentes températures pourraient pousser les gérants à prolonger l’ouverture. “Normalement, il n’est plus possible de se baigner au-delà du 15 septembre. Si les températures restent les mêmes durant les prochaines semaines, nous pourrions bien prolonger la saison”, conclut Marcel De Raijmaeker.

Affaire à suivre donc pour le Belvédère de Dour qui avait des airs de carte postale ces dernières semaines grâce aux nombreux baigneurs.