Élections communales à Honnelles : Stop ou encore pour l’ancien maïeur, Bernard Paget ? “Je laisse la main mais reste à disposition de mon parti”

Après 36 ans en politique, il est toujours difficile de décrocher totalement. Bien que Bernard Paget laisse les rênes de la liste PS des Honnelles à Philippe Dupont, il ne restera pas moins à l’écoute d’éventuelles propositions. “Je ne me représente pas comme tête de liste. Je pense qu’à partir d’un moment, il faut savoir passer la main. Si on venait à avoir besoin de moi pour donner plus de poids à la liste, je resterai bien entendu à la disposition de mes colistiers comme je le suis depuis 36 ans maintenant”, indique Bernard Paget, conseiller communal d’opposition.

Quel avenir pour le PS ?

Après avoir perdu la majorité l’année dernière, certains auraient pu penser que l’ancien maïeur mettrait de côté sa carrière politique. Il a finalement honoré son mandat de conseiller d’opposition tout en gardant la même énergie pour aller à la rencontre de ses concitoyens. Ce sont désormais les membres de la liste PS des Honnelles qui décideront de la poursuite ou non de la carrière politique de Bernard Paget. “Dans tous les cas, j’ai passé 36 années en politique merveilleuses. J’ai pu rencontrer des centaines voire milliers d’Honnellois avec qui j’ai pu échanger et essayer d’améliorer le quotidien. Lors des dernières élections, j’avais obtenu plus d’un quart des votes malgré la perte de la majorité. Il était donc indispensable pour mois d’honorer mon mandat au sein des rangs de l’opposition. Désormais, je pourrai profiter davantage de mes petits-enfants et me consacrer à l’écriture de nouveaux livres”, raconte Bernard Paget.

S’il laisse la tête de liste à Philippe Dupont, actuellement présent dans les rangs de l’opposition aux côtés de Bernard Paget, c’est que l’ancien maïeur a une totale confiance en ses collègues. “Si je n’étais pas confiant, je ne partirais pas. Certains citoyens n’ont pas été convaincus par la nouvelle majorité. Ils pourraient donc revoir leur vote aux prochaines élections nous permettant d’accéder à la majorité. De nombreux ouvriers ont notamment été remerciés après de nombreuses années à œuvrer pour la commune, ce qui ne fait évidemment pas plaisir. La situation financière étant assez bonne à Honnelles, nous avons proposé toute une série de mesures comme la diminution de l’IPP. Cela n’a cependant pas été accepté. Je pense donc qu’il y a des choses à faire pour améliorer le quotidien des citoyens qui souffrent des crises successives. J’ai entière confiance en mon parti pour mettre en place cela”, conclut Bernard Paget.

C’est donc une page qui se tourne à Honnelles avec le départ de la tête de liste de Bernard Paget. Le livre pourrait tout de même bel et bien rester ouvert si les socialistes venaient à faire appel à lui. Si ce n’est pas le cas, l’ancien maïeur pourrait ranger son histoire politique vieille de 36 ans dans sa bibliothèque aux côtés des nombreux livres qu’il a rédigés.