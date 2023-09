Honnelles : 1 200 plants et plus de 50 kilos de cannabis retrouvés dans une habitation

Le jeudi 31 août en matinée, la police des Hauts-Pays est intervenue en flagrant délit sur une culture de cannabis sur la commune de Honnelles. Après enquête, et à la suite de constatations d’un ampérage excessif en électricité et d’odeurs abusives de marijuana, la police est intervenue dans un bâtiment composé de deux habitations, reliées entre elles par un trou percé dans un des murs de l’étage. “Nous y avons découvert quatre chambres de culture en activité ainsi qu’une zone de séchage, dans lesquelles se trouvaient environ 1.200 plants de cannabis et plus de 50 kg de marijuana prête à l’utilisation”, a communiqué la zone de police des Hauts-Pays.