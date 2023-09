Il brise les portes du Patro de Lens et de Maison du peuple de Dour, ainsi que la vitre d’un salon de coiffure. Il a failli perdre la vie

Cette nuit-là, un routier appelle la police car il vient de croiser une Audi roulant à vive allure et de découvrir des déchets en feu devant un café. Quand les policiers arrivent sur place, ils constatent que la porte d’entrée du Patro a été défoncée. À l’intérieur, des objets jonchent le sol et de la bière a été jetée contre les murs. Un peu plus loin, le feu est maîtrisé, alors qu’il menaçait une voiture stationnée.

Les policiers font le lien avec l’Audi suspecte, retrouvée accidentée quelques kilomètres plus loin. Les trois hommes sont ivres, ils avouent le bris de porte, mais contestent l’incendie.

Bagarre avec des motards

Le 22 octobre 2021, Nicolas se trouvait à la Maison du peuple de Dour, en compagnie de motards. Une rixe a éclaté dans le café. Nicolas a fui, passant sa main à travers une vitre.

Le 22 juin 2022, Nicolas a failli perdre la vie, après avoir brisé la porte vitrée d’un salon de coiffure. Il était accompagné de Mathieu, choqué par la gravité des faits. L’artère fémorale a été touchée, et il faut six minutes vingt pour perdre tout son sang. Les témoins ont pu lui prodiguer les premiers soins et il est en vie, avec une plaie lui rappelant les 35 points de suture faits par les secouristes.

Le ministère public a requis une peine de 15 mois de prison, assortie d’un sursis, contre lui. Une suspension probatoire est plaidée par Me Thomas Crombez, qui conteste les dégradations dans la Maison du peuple.

Deux femmes victimes

Mathieu est aussi poursuivi pour des faits de violence conjugale commis à Frameries, la nuit du 18 au 19 février 2022. Il avoue avoir bousculé sa compagne, avec laquelle il entretenait une relation toxique, pour la raisonner. “J’ai perdu le contrôle”, dit-il. Juste après la dispute, il s’est rendu dans un café où une jeune femme l’accuse de harcèlement. Il regrette d’avoir outragé les policiers lors d’un contrôle à Mons, le 6 février 2022.

Le ministère public a requis trois peines contre Mathieu : 10,6 et 3 mois de prison assortie d’un sursis. Me Arnaud Lebas a plaidé une suspension probatoire du prononcé de la condamnation pour Mathieu, totalement abstinent à l’alcool.

Enfin, une peine de 6 mois de prison a été requise contre Yannick, poursuivi uniquement pour les faits de Lens. Me Frédéric Guttadauria a plaidé l’acquittement pour l’incendie, au bénéfice du doute.