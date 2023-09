Une famille de Frameries se déchire, la mère est prévenue d’avoir abusé de la confiance de son fils en détournant plusieurs milliers d’euros

Trois ans plus tard, sa maman demande au juge de prendre la succession de l’avocat. Le juge accepte. Nous sommes en septembre 2023 et Marie est citée devant le tribunal correctionnel. Son fils, sa belle-fille, son ex-mari et le ministère public considèrent qu’elle a abusé de la confiance de son fils, en détournant les indemnités de l’assurance à son profit, on parle de plusieurs milliers d’euros.

Voyages, liftings…

L’avocat de la partie civile dénonce le train de vie de la prévenue, voyages au bout du monde, liftings, achats de vêtements… alors qu’elle touche une allocation sociale mensuelle de 1400 euros. “Elle menait ce train de vie, alors que lui devait se contenter de colis alimentaires pour manger”, peste l’avocate, qui réclame plus de 150.000 euros.

Pour le ministère public, la prévention d’abus de confiance est établie. “En 2021, l’avocat a repris l’administration de biens et a découvert des transactions étranges, des retraites sans justification, des transferts vers son compte en banque et celui de son nouveau compagnon, des frais de voyages en Inde, en Thaïlande. Ce n’est pas de cette façon que l’on gère les biens d’une autre personne. De plus, son compagnon a déclaré qu’un gros retrait leur avait permis d’acheter une maison”, raconte le substitut du procureur du roi. Il requiert une peine de 18 mois de prison, assortie d’un sursis, pour l’abus de confiance, mais un acquittement pour la prévention de harcèlement.

Pas d’intention frauduleuse

Cette petite dame semble être seule contre tous. Seule sa fille, fruit de l’union avec son dernier compagnon, la soutient. Son avocate également. Me Olivia Decoene plaide l’acquittement de sa cliente, faute d’intention morale. “Certes, elle a géré les biens de son fils à la bonne franquette, mais elle n’a jamais eu l’intention de lui dérober son argent. Elle s’est battue durant des années pour qu’il puisse toucher des indemnités, elle a travaillé gratuitement pour son fils”.

L’avocate ajoute que sa cliente a toujours détaillé les moindres dépenses au juge de paix, très scrupuleux. “J’ai toujours fait comme il le fallait”, affirme la prévenue, accusant sa belle-fille d’être à l’origine de la dispute familiale et de la plainte déposée. “Tout a changé à son arrivée”. De l’autre côté de la barre, la belle-fille s’insurge, accusant sa belle-mère de lui avoir craché à la figure. Ambiance !

Jugement début octobre.