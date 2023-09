Si l’habitation ne s’est pas écroulée, la stabilité du bâtiment est bel et bien mise en péril. “Cela s’est passé dans le cadre de travaux privés. Ça a occasionné des dégâts à la façade arrière et a déstabilisé l’habitation”, explique la police boraine à nos confrères de Sudinfo.

La poutre qui soutient la toiture à l’arrière du bâtiment s’est ainsi brisée en deux suite au choc. Toujours selon Sudinfo, l’accident n’aurait fait aucun blessé. “Les pompiers et une équipe du commissariat de quartier ont assuré la sécurité du périmètre. Tout a été sécurisé et le chantier a été mis à l’arrêt le temps d’effectuer les travaux. Un expert est dès lors descendu sur place et la sentence est tombée. “Les maisons voisines ont dû être évacuées et les familles seront temporairement relogées”