Des changements de compétences au sein du collège communal de Quévy

Il garde en revanche les deux dernières compétences, et récupère auprès de David Volant le développement local. “Des changements au niveau de ma vie professionnelle ne me permettent plus d’assumer efficacement mon échevinat des travaux”, explique Vincent Wambersy. Pharmacien, ce dernier peine à libérer le temps pourtant indispensable à une compétence aussi importante et sensible que les travaux.

”Sans un temps plein politique, il apparaît difficile de tout mener de front. Pour le bien de l’entité, il était préférable d’opérer un changement. David Volant est directeur général, c’est sans aucun doute un très bon choix.” Pour ce dernier, l’année à venir sera donc plus que chargée. Il entend cependant relever le défi au bénéfice des citoyens.

”Vincent a en effet constaté que sa vie professionnelle rendait difficile la possibilité d’assumer les impératifs liés aux travaux. Il faut pourtant pouvoir avancer dans les projets, dans la préparation des dossiers et dans leur planification, d’autant que nous nous sommes engagés à remettre en ordre tous les villages de l’entité”, explique le premier échevin.

Ce dernier avait déjà poussé un coup de gueule sur les manquements constatés au niveau du service travaux, justement. “Les perspectives sont claires, il y a encore du pain sur la planche alors que nous sommes dans la dernière ligne droite de la mandature. Reprendre cette compétence ne sera pas simple, c’est extrêmement lourd. Je me rendrai dans le service matin et soir à raison d’au moins trois fois par semaine afin qu’il puisse tourner efficacement, comme c’est désormais le cas des services cadre de vie et finances.”

David Volant l’admet : impossible de tenir un tel rythme sur la durée. “Je le fais afin que les citoyens puissent être satisfaits du service offert par la commune, mais cela ne peut effectivement qu’être temporaire.” Ce dernier est en effet déjà en charge des finances, du PCDR, de la participation citoyenne du cadre de vie (aménagement du territoire, urbanisme et environnement).