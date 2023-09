La journée paysanne de retour à Hainin en mémoire de Guillaume Lemaire

C’est une nouvelle fois l’asbl Symbiose d’Hensies qui se chargera de mettre les petits plats dans les grands en hommage à Guillaume Lemaire. “À la demande des parents de Guillaume, l’événement organisé en son hommage va revenir annuellement. Comme l’année dernière, de nombreuses voitures et motos anciennes ainsi que de vieux tracteurs se regrouperont sur la place d’Hainin le dimanche. Près de 200 véhicules sont attendus. Après la balade, l’ensemble des conducteurs sera convié à un grand repas. C’est donc environ 180 plats qui seront concoctés pour eux”, confie Christian Godrie, président de l’asbl Symbiose.

En plus de vivre des moments chargés en émotion à la mémoire de Guillaume Lemaire, les participants pourront également se changer les idées et se remettre de leurs émotions lors de deux soirées. La première aura lieu le 30 septembre et sera animée par un DJ. Un bar à cocktails est notamment prévu pour l’occasion. Le lendemain, une seconde soirée viendra clôture la journée paysanne.