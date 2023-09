Jurbise voudrait ouvrir 14 nouvelles places d’accueil en crèche : “Pour des raisons incompréhensibles, nous ne sommes pas soutenus dans ce projet”

À Jurbise, la bourgmestre ne peut concevoir que des bâtons soient mis dans ses roues alors même qu’elle est en mesure d’épauler ceux-ci. En 2022, la commune avait en effet répondu à un appel à projets visant à obtenir 14 nouvelles places en crèche à Masnuy-Saint-Jean. Elle avait cependant essuyé un refus et introduit un recours auprès de la Région-wallonne.

Reprendre la gestion de la crèche privée "Les Mini Pouss"

”Nous espérions être soutenus dans notre démarche mais de manière incompréhensible, cela n’a pas été le cas”, peste Jacqueline Galant (LB), bourgmestre. Concrètement, le projet prévoyait que le CPAS, qui gère déjà les crèches d’Erbisoeul et de Herchies, absorbe la crèche privée “Les Mini Pouss” et ouvre un nouveau milieu d’accueil, d’une totalité de 28 places – 14 places existantes et 14 nouvelles.

”Nous aidons déjà la crèche les Mini Pouss car elle est en difficulté financière et peine à rester ouverte. Nous gérons déjà les repas, que nous leur livrons chaque jour, et leur avons octroyé un prêt. En reprendre la gestion permettrait de sauver des emplois, d’assurer au personnel une meilleure stabilité et nous permettrait d’augmenter notre offre.”

Une offre qui, comme partout ailleurs, reste bien insuffisante face à la demande. “Avec près de 70 % de taux d’emploi sur son territoire, soit l’un des plus élevés en Wallonie, notre commune se doit de proposer des services adaptés pour ses travailleurs actifs. On nous dit que nous disposons déjà de suffisamment de places sur l’entité, mais ce que nous constatons, c’est que cela ne suffit pas.”

Répartir les aides en fonction de la couverture actuelle

Pour la députée-bourgmestre, il est d’autant plus incompréhensible de ne pas être soutenu dans la démarche alors que le bâtiment (qui a déjà accueilli une crèche par le passé mais qui devait être remis aux normes) et que les ressources financières sont disponibles. À ce jour, seuls l’agrément et le soutien de l’Office de la Naissance et l’Enfance (ONE) sont manquants.

Du côté de l’ONE, justement, on précise que de manière générale, dans le cadre des appels à projets, la priorité est donnée aux communes dont la couverture est encore jugée trop faible. Ce qui n’est pas le cas à Jurbise. “Le Brabant wallon est confronté à la même situation car le taux de couverture est plus élevé qu’ailleurs”, explique Sylvie Anzalone, porte-parole de l’ONE. “Les besoins sont criants, nous ne pouvons que comprendre que les autorités qui ont des projets ne comprennent pas nos choix. Nous ne pouvons qu’insister sur le fait que ce n’est pas parce qu’un projet n’est pas retenu que nous nions le besoin, ni même que nous n’avons pas la volonté de le soutenir.”

Mais des choix doivent être posés, pour des raisons financières avant tout. Pour le cas précis de Jurbise, la porte-parole n’était pas encore en mesure de nous apporter une réponse plus précise. Cela devrait cependant être le cas dans le courant de l’après-midi.