L’asbl Symbiose d’Hensies va organiser ses premiers jeux interécoles

On ne présente plus l’asbl Symbiose d’Hensies qui multiplie les activités sur l’entité afin de divertir petits et grands. Alors que le programme des prochains mois et déjà bien chargé, il sera garni d’une nouveauté. Les premières interécoles auront en effet lieu au mois de mars prochain. Ils opposeront les élèves de sixième et leurs parents à travers des questions culturelles et sportives.