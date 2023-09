Pierre saccage la maison du voisin à Wasmes avec ses cousins, il est condamné à 40 mois de prison avec sursis

Un mois avant son arrestation, le 12 mars, Pierre est allé saccager la maison de son voisin avec ses cousins, tous mineurs, Les jeunes sont entrés en force dans la maison, en exhibant des armes. Pierre contestait le vol avec violence, déclarant qu’il avait pris la fuite, car il était recherché par la police.

La victime, qui avait le visage en sang lors de l’arrivée de la police, ne tenait pas la même version. Selon lui, ses agresseurs étaient au nombre de quatre, les trois mineurs et Pierre.

Un euro pour le Logis dourois

Pierre est aussi reconnu coupable d’avoir harcelé son ancienne compagne, qui louait une maison sociale au Logis dourois. Il s’est rendu chez elle et, comme elle refusait de le laisser entrer, il a brisé une fenêtre. L’ex-compagne a voulu retirer sa plainte, mais pas le Logis dourois, partie civile au procès. Un dommage prévisionnel d’un euro lui est octroyé. Le débat sur le volet civil a été reporté.

En revanche, Pierre est acquitté de la prévention de menaces. La scène s’est déroulée sur la voie publique, le 5 avril 2023. Ce jour-là, il croise l’ancienne compagne de son oncle et les insultes pleuvent. La victime prétend avoir été menacée par Pierre, qui tenait une serpette en main. Pour le tribunal, ces faits ne sont pas établis à suffisance et Pierre en est acquitté.

Pierre n’est pas une oie blanche, malgré son jeune âge. Il est l’un des benjamins d’une famille boraine bien connue de la police et des autorités judiciaires. Il a déjà été condamné trois fois pour des infractions au Code de la route et deux fois pour des vols et des coups. Le juge de la jeunesse l’avait déjà placé en institution publique de la protection de la jeunesse. Il avait aussi été détenu sous surveillance électronique dès sa majorité.