Jacques prétend avoir été sauvagement agressé par trois hommes occupés à rénover une maison à Colfontaine

Jacques se présente sur son terrain. Il y a effectivement trois hommes qui travaillent sur un échafaudage et ils ont bien traversé sa propriété pour accéder à cet endroit. Une dispute éclate et les versions des belligérants divergent.

Deux actifs, un passif

Le ministère public retient que Jacques a, d’abord, été placé en incapacité de travail durant vingt-six jours. Toutefois, compte tenu de l’importance des fractures au visage, un médecin a ajouté quarante-quatre jours de plus.

Le substitut du procureur soupçonne les trois prévenus d’avoir accordé leurs violons afin de tenir une version qui ne colle pas à la réalité. “La victime prétend que deux hommes lui ont porté des coups, mais le troisième ne s’est jamais désolidarisé des deux autres et n’a pas appelé la police. Si le tribunal ne retient pas la corréité, il y a au moins une non-assistance à personne en danger”.

Maxime était le seul des trois prévenus qui était présent à l’audience. “Cet homme m’a insulté et agressé, je l’ai poussé, agissant en état de légitime défense. Je suis allé là-bas pour faire des travaux de réfection d’un vieil immeuble, pas pour recevoir des insultes racistes et une claque sur la tête”, dit-il.

Un témoin neutre

Les causes d’excuse que sont la provocation et la légitime défense sont balayées par le parquet, mais aussi par Me Elena D’Agristina, avocate de Jacques, qu’elle représente à l’audience. “Un témoin neutre a été interrogé. À aucun moment, il ne parle d’un geste d’agressivité dans le chef de mon client. Quant à la légitime défense, le critère de proportionnalité n’est pas établi”.

Cyprien, le blond, n’aurait donc porté aucun coup. Son avocate plaide son acquittement. Concernant l’abstention coupable, elle demande une mesure de faveur. Le ministère public a requis une peine de travail de 150 heures contre celui qui a un antécédent judiciaire en matière de roulage et un antécédent en matière de stupéfiants.

L’avocate du fils des voisins plaide également son acquittement, rappelant qu’une décision de justice permettait à sa famille de passer par le terrain de Jacques afin d’avoir accès à la vieille bâtisse. Elle ajoute que Jacques était agressif et injurieux. Une peine de deux ans avec sursis a été réclamée par le parquet contre celui qui a déjà été condamné pour une infraction en matière de roulage.

Enfin, l’avocat de Maxime plaide aussi l’acquittement sur base de la légitime défense. Le ministère public a requis contre lui une peine de deux ans, assortie d’un sursis. Son avocat plaide que ce père de famille, travailleur indépendant, est inconnu de la justice. “J’ai perdu de l’argent dans cette affaire, car je n’ai pas pu poursuivre le chantier”, maugrée Maxime.

Jugement dans un mois