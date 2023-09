DJs, feu d’artifice, exposition de voitures de luxe et bien d’autres choses au programme des fêtes de Wallonie à Thulin

Les habitants de l’entité d’Hensies vont donc à nouveau pouvoir compter sur l’asbl Symbiose pour animer leur week-end. “Quand nous nous sommes rendu compte que de nombreuses villes organisaient des événements pour les fêtes de Wallonie, nous nous sommes spontanément dit qu’il serait intéressant d’organiser un événement sur la commune également”, indique Clémentin Dehon, chargé de communication pour l’asbl Symbiose. “Cette première édition fera office de test pour voir si l’événement sera voué à revenir annuellement.”

Un test qui proposera une programmation plus qu’alléchante. Ce samedi et dimanche seront marqués musicalement par la venue de plusieurs DJs. Daddy K, Nicky Sanchez, Valeuu et DJ Cord C seront ainsi de la partie. La journée du samedi sera également marquée par une grande brocante tout au long de la journée mais également par de nombreuses activités pour enfants dont des spectacles de Disney. Le lendemain, exposition de voitures de luxe et grand banquet seront au rendez-vous.

Il y en aura donc pour petits et grands tout au long du week-end. À noter que la journée du samedi se clôturera par un feu d’artifice. “Nous avons prévu plusieurs surprises pour cette première édition des fêtes de Wallonie à Thulin. Nous espérons désormais que le succès sera au rendez-vous”, conclut Clémentin Dehon.