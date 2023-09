Dix activités prévues lors de la semaine du bien-être animal à Dour dont le salon international du chat : “11 champions du monde seront récompensés”

La semaine du bien-être animal sera donc une nouvelle fois l’occasion de se divertir et d’être sensibilisé à la cause animale à Dour. “Nous avons prévu dix événements lors de la semaine du bien-être animal. Ils commenceront par une collecte de vivres au profit de six refuges. Le premier week-end sera consacré au chat alors que le second sera, lui, dédié aux chiens. Nous organiserons notamment une grande campagne de stérilisation des chats domestiques. Six vétérinaires seront présents à cette occasion. Les citoyens à faible revenu pourront quant à eux bénéficier d’une réduction de 30 euros sur la stérilisation de leur chat mâle et 50 euros pour celle d’une femelle”, indique Sammy Van Hoorde, échevin en charge du Bien-Être Animal.

Outre ces actions, c’est surtout le salon international du chat qui attirera l’attention. “L’événement se tiendra à Dour Sports. Pas moins de 11 titres de champion du monde seront décernés lors de ce salon qui se tiendra tout le week-end”, ajoute Sammy Van Hoorde. Les chiens auront également droit à leur lot d’activités le week-end suivant. Un salon du bien-être animal dédié à nos compagnons à quatre pattes sera notamment organisé. Ces derniers pourront également s’affronter lors d’un concours d’agilité. Les propriétaires de chien pourront aussi tester le comportement de leur animal dans un atelier dédié.

Les animaux domestiques ne seront pas les seuls à être mis à l’honneur. Un focus sur l’âne sera fait tout comme sur les poules qui pourront être adoptées par les citoyens et, ainsi, éviter l’abattoir. Enfin, des initiations à l’équitation auront lieu dans les différents centres équestres de la commune. Bref un programme riche et varié attend les amoureux des animaux.