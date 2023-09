Elle explique que le prévenu aurait tenté de décrocher le soutien-gorge de sa fille, en la complimentant sur sa poitrine qui a pris du volume. Il lui aurait aussi touché les fesses et montrer son lit, précisant qu’il pouvait s’en servir pour faire un tas de choses coquines avec elle.

Deux mois plus tôt, le prévenu aurait promis à la jeune fille de la violer. “Une autre personne de la famille lui a fait croire qu’ils allaient abandonner cette jeune fille dans les bois, il lui a dit qu’il allait la violer avant. Il lui a aussi dit qu’il allait mettre des tranches d’ananas autour de son sexe et qu’elle devrait les manger. Enfin, il a deux filles et il a raconté que leur mettre un suppositoire, c’était un peu comme une première sodomie”, explique le substitut du procureur.

Aveux par SMS

Aussi, le prévenu aurait déclaré qu’il cherchait des jeunes filles blondes, âgées de quatorze ans, avec de petits seins.

Le prévenu conteste les faits. Toutefois, il est passé aux aveux dans des SMS reconnaissant des caresses sous les vêtements de la jeune fille et des claques que les fesses. Enfin, la sœur de la plaignante l’a surpris en train de peloter la jeune fille, en la surprenant par-derrière.

Le prévenu, qui a comparu sans l’aide d’un avocat devant le tribunal, ne sait plus quoi répondre. Il sollicite son acquittement.

Jugement dans un mois.