Deux carrefours élougeois sécurisés par la pose de miroirs

Depuis qu’il a repris la Mobilité dans ses compétences, Vincent Loiseau a adapté ses habitudes pour répondre au mieux aux attentes des citoyens. “J’ai pris pour habitude de faire mes permanences non plus à l’Hôtel de Ville mais directement chez les citoyens. Cela me permet de mieux comprendre leurs problèmes en termes de mobilité, de sécurité routière et de stationnement”, déclarait-il. “Depuis le remaniement au niveau du collège, j’ai vraiment pris toute cette problématique dans mes compétences. Il est donc d’autant plus légitime que je réalise la démarche d’aller sur le terrain pour me rendre compte des problèmes de mobilité”.

Ces rencontres permettent ensuite d’aboutir sur la mise en place d’aménagements nécessaires pour sécuriser l’axe routier pointé du doigt. Le stationnement à la rue Alexandre Platte a ainsi pu être amélioré tout comme à la rue de la Bienfaisance où la vitesse posait problème. Ce sont désormais deux carrefours jugés dangereux qui ont pu être sécurisés.

”Il y a quelques mois, plusieurs citoyens m’ont sollicité pour améliorer la visibilité aux carrefours de la rue du Stade et du chemin des 34 ainsi que des rues du Chaufour et des Andrieux à Elouges. Après des rencontres et visites sur place, il fut proposé et convenu d’y installer des miroirs de sécurité. Ils viennent d’ailleurs d’être placés par nos ouvriers communaux permettant de sécuriser les lieux”, indique Vincent Loiseau.

Un nouveau problème de mobilité qui est donc désormais réglé. Le travail ne s’arrêtera cependant pas là pour l’échevin qui restera attentif aux demandes des citoyens.