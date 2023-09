Frameries : Nicolas s’en prend à sa voisine et encourt deux peines de trois ans de prison ferme

“Dans cette histoire, tout le monde est blessé et les déclarations vont dans tous les sens. Il est impossible de dire qui a frappé le premier. Ce dossier est infernal à lire”, avoue le substitut du procureur du roi. Et puis, chacun arrive avec des photos, immortalisant cette terrible bagarre, et des certificats médicaux car il faudra bien réclamer des dommages et intérêts, après le dépôt de plainte.

Des freins à main

Seule Ornella, enceinte à l’époque, est venue raconter les faits devant le tribunal. “Mon voisin a commencé à faire des freins à main avec sa voiture devant ma maison. J’ai râlé. Il est rentré chez moi en bombant le torse, déclarant : maintenant que tu es seule, tu vas faire quoi ? Ma sœur a appelé mon père et mon voisin s’en est pris à lui”.

La jeune femme a été blessée à la tête, une plaie de six centimètres consécutive, probablement, à un coup de raclette sur la tête. La voisine est intervenue et elles se sont battues. La rixe a tourné en bagarre générale. Plusieurs voisins seraient intervenus.

Légitime défense

Me Despringer, avocate de la jeune femme, plaide l’acquittement sur base de la légitime défense, alors que le ministère public a requis une peine d’un an de prison, assortie d’un sursis. Elle raconte qu’il existait un passif entre les deux femmes.

Ce jour-là, le fils d’Ornella jouait au ballon dans le jardin. Le ballon est passé au-dessus du grillage et la voisine n’a rien trouvé de mieux que de crever le ballon. Le ton est monté. Dans une vidéo, Ségolène, la voisine, la menace : “je n’en ai rien à foutre de ta vie. Attends, mon mec va arriver”.

Quand Nicolas, est revenu, ivre comme un supporteur britannique en goguette sur le continent, il est entré chez sa voisine. “Elle l’a repoussé et sa voisine est arrivée pour la frapper dans le dos avec un couteau”, raconte l’avocate. Blessée, sa cliente a néanmoins tenté de porter secours à son père, frappé par Nicolas.

Récidiviste

Ce dernier encourt une peine de trois ans pour ce dossier, et sa compagne une peine d’un an. Nicolas est en état de récidive. En 2012, il avait écopé d’une peine de 18 mois de prison, assortie d’un sursis. Il risque une autre peine de trois ans pour des faits survenus le 1er octobre 2022.

Ce jour-là, Nicolas est dans un café et il est à l’origine d’une bagarre générale. Il est ivre, une fois de plus. Il a cogné une mineure au visage et a attrapé une autre personne par le col de sa chemise. Il a été arrêté par la police en flagrant délit, alors qu’il tentait de prendre la fuite. Selon les policiers, il empestait l’alcool.

Le tribunal rendra un jugement dans un mois.