Quiévrain/Mons : les couacs à répétition sur la ligne de train 96 interpellent Eric Thiébaut “j’en arrive à me demander si ce n’est pas volontaire”

”Des retards récurrents, des trains supprimés, un manque de places aux heures de pointe ou encore la présence de vieilles voitures peu confortables, les couacs se multiplient à nouveau sur la ligne 96 Quiévrain-Mons-Bruxelles. Ces dernières semaines, des trains sont tombés plusieurs fois en panne en plein milieu des champs”, regrette Eric Thiébaut. “Depuis la rentrée scolaire, je suis interpellé tous les jours par des navetteurs qui m’expriment leur colère et leur désarroi.”

Des déboires déjà dénoncés par le député-bourgmestre auprès du Ministre fédéral de la Mobilité. Une lueur d’espoir semblait exister suite à l’annonce d’un budget de 55 millions d’euros qui serait investi sur les lignes 96 et 97 pour la période 2022-2024. Malheureusement, force est de constater que la situation ne s’améliore toujours pas.

”Les navetteurs qui prennent le train à Boussu, Hainin, Thulin et Quiévrain sont souvent bloqués à la gare de Saint-Ghislain suite à la suppression pure et simple de trains en fin de journée. Ils doivent ainsi trouver en catastrophe des solutions alternatives pour rentrer chez eux. Aujourd’hui, j’en arrive à me demander si la SNCB ne laisse pas volontairement se détériorer la liaison entre Quiévrain et Saint-Ghislain”, poursuit Eric Thiébaut.

Face à l’inaction de la SNCB et du ministre, Eric Thiébaut interpellera à nouveau ce dernier au Parlement fédéral pour obtenir des explications.