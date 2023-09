D’un côté, le premier couple semble être sous influence de l’alcool. De l’autre côté, le deuxième couple sort de table, c’est le ramadan et le soleil s’est couché. Michaël s’approche de son voisin Ali et reproche à sa femme de ne pas lui avoir dit bonjour. Le ton monte, mais les deux hommes n’en viennent pas aux mains, au contraire de leurs femmes qui se battent.

Quand la police arrive, Michaël est torse nu sur la voie publique, il tient une canette en main. Sa compagne saigne à la tête, elle accuse sa voisine de l’avoir frappée avec un gros coquillage qui sert de décoration. La voisine est également blessée. Les deux femmes se sont tiré les cheveux. La police les interroge, elles se rejettent la balle. Fin de la première mi-temps et chacun est renvoyé dos à dos au vestiaire.

Une médiation pénale

Le 22 novembre 2021, la police est appelée encore pour un litige entre ces voisins. Il y a des blessés, il y a eu des coups, des morsures, des coups de balai, des chutes… Une fois de plus, il est bien difficile d’affirmer qui a frappé le premier. “Ils sont tous en incapacité de travail, c’est un conflit de voisinage où chacun rend justice. On règle ses comptes soi-même. Je les avertis, à la prochaine dispute, je mets le dossier à l’instruction et je demande des mandats d’arrêt”, gronde le substitut du procureur. En attendant, le représentant du parquet demande quatre peines de travail.

Me Pierre-Jules Cauchies et Me Pascal Baurain, avocats des deux couples, regrettent que le parquet n’ait pas proposé une médiation pénale, au lieu d’une comparution devant le tribunal. “Mais pour cela, il faut que chacun reconnaisse les faits, ce qui n’est pas le cas. Chacun se contente de dire qu’il était en état de légitime défense”, répond le substitut du procureur. Les avocats plaident des acquittements.

Ces gens sont toujours voisins aujourd’hui. Ils ont plutôt intérêt à bien s’entendre, sinon c’est la prison.

Enfin, dernier coup de théâtre dans cette affaire. Michaël a déposé une vidéo pour démontrer que son voisin marche très bien sans béquille. Or, il est arrivé dans le prétoire en s’appuyant sur cet objet, qui lui sert à se déplacer… depuis le 22 novembre 2021.

Jugement dans un mois.