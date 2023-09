Quiévrain/Mons : une rencontre prévue ce samedi entre les navetteurs de la ligne 96 et les représentants d’Infrabel et de la SNCB

Les différentes parties prenantes du problème de la ligne 96 mettent donc un coup d’accélérateur afin d’améliorer le quotidien des navetteurs. “Nous avons prévu une présentation afin d’expliquer la situation et exposer quelques témoignages. Nous allons en profiter également pour interroger les représentants de la SNCB, d’Infrabel et le ministre Gilkinet. Plusieurs élus locaux et des navetteurs seront présents pour prendre part aux débats”, indique Gery Baele, contact presse de Navetteur.be. “Nous essaierons ensuite de reprogrammer une rencontre pour voir les actions qu’il est possible de mettre en place.”

Des rencontres qui n’étaient pas restées vaines dans le passé. Les navetteurs étaient en effet parvenus à améliorer leur quotidien suite à ces échanges. La crise sanitaire est ensuite passée par là replongeant la ligne 96 dans un flot d’annulations et de retards. “Nous continuons à nous investir pour améliorer le quotidien des navetteurs. Il faut que les choses bougent”, ajoute Gery Baele.

Des actions qui s’ajouteront à celles du député-bourgmestre, Eric Thiébaut. “Depuis la rentrée scolaire, je suis interpellé tous les jours par des navetteurs qui m’expriment leur colère et leur désarroi. Les navetteurs qui prennent le train à Boussu, Hainin, Thulin et Quiévrain sont souvent bloqués à la gare de Saint-Ghislain suite à la suppression pure et simple de trains en fin de journée. Ils doivent ainsi trouver en catastrophe des solutions alternatives pour rentrer chez eux. Aujourd’hui, j’en arrive à me demander si la SNCB ne laisse pas volontairement se détériorer la liaison entre Quiévrain et Saint-Ghislain”, déclarait Eric Thiébaut qui interpellera le ministre au Parlement Fédéral.