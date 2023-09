433 arbres vont être plantés le long de la Haine à Hensies, Saint-Ghislain et Bernissart

C’est donc un marché public de travaux un peu spécial dont ont été informés les habitants d’Hensies, Bernissart et Saint-Ghislain. Il prévoit en effet des travaux de terrassement et de plantation le long de la Haine sur le district des voies hydrauliques de Mons. “Nous avons planifié la plantation d’alignements d’arbres à haute-tige le long de la Haine. Le chantier devrait commencer en automne et aura lieu sur les communes d’Hensies, Saint-Ghislain et Bernissart”, indique le SPW.

Ce ne sont autres que 433 arbres à haute-tige qui seront plantés dans un but paysager et de réduction d’îlots de chaleur pour les usagers du halage. “Les arbres seront généralement plantés à trois ou cinq mètres du Ravel. Les terrains qui le longent entre le pont de la N552 Chaussée de Belle-vue et le pont de chemin de fer de la ligne Mons-Tournai sont notamment concernés”, conclut le SPW.

Un chantier qui devrait commencer prochainement mais n’impacter que très peu les citoyens. À terme, ces plantations devraient être bénéfiques pour le cadre de vie des riverains.