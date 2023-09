Bagarre devant le palais de justice, juste avant l’examen d’un dossier délicat concernant la mort d’une femme, fauchée sur l’E42

Le dossier qui devait être analyse par le tribunal, durant deux heures, concerne un fait qui s’est déroulé le 29 janvier 2019, sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute E42, à hauteur de Thieu, dans le sens Mons-Bruxelles. Cécilia Pourbaix, 31 ans, a été mortellement fauchée par deux voitures. Quelques minutes plus tôt, elle se trouvait dans la voiture de son compagnon, Bruno, le prévenu.

Mystère autour de la mort

Que s’est-il passé ? Une dispute ? C’est probable. Cécilia, mère de famille, a quitté l’auto et a été fauchée par deux voitures. Bruno a pris la fuite. Il s’est rendu plus tard à la police où il a livré plusieurs versions, lesquelles ne convainquent pas les proches de la victime.

Mercredi matin, une bagarre a éclaté entre le prévenu et des proches de la victime. Qui est à l’origine de la rixe ? On l’ignore. La famille de la victime n’est pas convaincue par les explications du prévenu à la police. La garde de l’enfant du couple est aussi au cœur du litige entre les deux parties. Le DAB, la police qui gère la sécurité et le transfert des détenus au sein du palais, est intervenu pour calmer les esprits.

Le dossier a été remis à la fin du mois de novembre.