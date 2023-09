Le champion de judo montois est soupçonné d’avoir organisé son insolvabilité pour ne pas payer la pension alimentaire de sa fille

Originaire du Cameroun, Olivier est arrivé en Belgique en 2012 pour participer à des compétitions de judo, dans lesquelles il a remporté de nombreuses médailles. Deux ans plus tard, il rencontre la plaignante lors des festivités du Doudou. Très vite, la jeune femme tombe enceinte.

Pension alimentaire

L’avocate d’Olivier raconte qu’il séjournait alors illégalement en Belgique, car son visa avait expiré. “Elle a coupé les ponts avec lui, alors qu’elle attendait son enfant. Il n’a pas été mis au courant de la naissance de sa fille. Il a tenté de la reconnaître, mais madame s’y est opposée, jusqu’au jugement rendu par le tribunal de la famille”.

Le tribunal a également obligé Olivier, reconnu père, à payer une pension alimentaire, qui est passée de 146 euros par mois à 365 euros. “Il est incapable de payer cette somme”, soutient l’avocate.

Belles voitures, grands restaurants

De l’autre côté de la barre, on s’insurge, car Olivier se photographie au volant de belles voitures, dans des grands restaurants, fait des allers-retours entre son pays et la Belgique… alors qu’il a une dette. “Il n’est pas retourné à son travail, car il ne voulait plus avoir de saisies sur salaire”, ajoute l’avocate de la plaignante. Celle-ci déclare qu’elle souhaite seulement faire valoir les droits de sa fille.

Le ministère public, qui n’est pas à l’origine des poursuites, estime que le prévenu a commis une faute et qu’il doit être condamné d’une peine de six mois, assortie d’un sursis probatoire avec l’obligation de participer financièrement à l’éducation de sa fille.