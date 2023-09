Le motocross à nouveau à l’honneur à Quiévrain lors de la coupe de l’Avenir

Cette année, ce seront donc Vanoirbeek Zani, Mohring Timéo et Vertongen Matto qui porteront haut les couleurs du motocross belge dans la catégorie 65CC. En 85CC, Spigeleer Lukas, Van Hoof Vince et Dolfini Tom tenteront de se démarquer de leurs nombreux concurrents venus d’un peu partout en Europe. Enfin, en coupe open, ce sont Dieudonné Wesly, Ampoorter Ian et Destercq Pako qui porteront fièrement nos couleurs.

En plus de rassembler de nombreux passionnés de motocross, la coupe de l’Avenir permettra aux citoyens de se plonger dans cet univers pas si innaccessible que ça. La Commune de Quiévrain et le Comité organisateur du Motocross Club Hauts-Pays convieront en ce sens les habitants de l’entité à assister à cette formidable épreuve réunissant les meilleurs jeunes pilotes venant de toute l’Europe.

”L’entrée est de 25 euros par personne, cependant un tarif préférentiel a été prévu pour les habitants de Quiévrain, Baisieux et Audregnies. L’entrée ne coûtera alors que 10 euros. Pour en bénéficier, ils devront se présenter le 23 septembre, de 09h00 à 12h00 à la nouvelle Salle des Mariages située au 8, rue des Wagnons”, indique la commune de Quiévrain.

Pour rappel, cela fait maintenant plus de 15 ans que le motocross Club Hauts-Pays a pris le relais, sous le haut patronage de Joël Robert et de Joël Smets, pour permettre à cette épreuve de perdurer pour le plus grand bonheur des différentes et nombreuses nations présentes chaque année.