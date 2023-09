Premier coup de pelle pour la reconstruction des infrastructures du RSB à Frameries : les travaux sont prévus jusqu’à la fin 2024

Un vrai plus pour le club qui évoluait jusqu’ici dans des conditions loin d’être optimales. “Il s’agit de l’investissement le plus important de la mandature”, souligne Jean-Marc Dupont (PS), bourgmestre. “Il était indispensable de pouvoir offrir au club et à ses 300 jeunes des infrastructures de qualité.”

Le dossier est porté à bout de bras depuis plusieurs années déjà par les autorités communales. Malgré un important subside (1,6 million d’euros) décroché auprès de la Région wallonne, ce sont en effet bien elles qui supporteront la majeure partie de l’investissement. 2,7 millions d’euros doivent en effet compléter l’enveloppe.

”Nous avions promis d’assumer cet investissement, c’est ce que l’on fera. Cependant, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas exploiter au maximum le nouveau site. Le projet se veut donc inclusif, dans le sens où d’autres clubs ou associations pourront également en profiter. Ce sera un superbe espace et l’on se devra de la valoriser autant que possible, selon des conditions qui restent à définir.”

Nouvelle construction oblige, des exigences ont bien entendu été posées pour en faire un exemple en matière d’écoresponsabilité et de durabilité. “C’est un projet que l’on attendait de longue date”, ajoute Arnaud Malou (PS), échevin des sports. “Le club compte quelque 300 adhérents, ce n’est pas rien. Il évolue en 2e provinciale et a de belles ambitions pour l’avenir. Pouvoir offrir à ces jeunes un outil de qualité, propice à la formation, c’est une chance.”

Les travaux devraient s’étaler jusqu’à la fin 2024. D’ici là, des accords ont été conclus avec d’autres clubs de la région afin que le RSB puisse maintenir ses entraînements et ses matchs.