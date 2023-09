Saint-Ghislain: en 2024, Daniel Olivier quittera définitivement la scène politique

Après une carrière politique bien chargée, le temps est venu pour lui de dire stop. "J'ai été conseiller communal en 1983, ensuite échevin et finalement bourgmestre. En 2024, je comptabiliserai 18 années de mayorat", précise-t-il. "Ces 40 années de mandat ont nécessité un investissement personnel important, parfois au détriment de ma vie personnelle et familiale."

Le choix posé à l'aube d'un nouveau scrutin est donc clair. "J'avais déjà beaucoup hésité à me représenter en 2018. Mon épouse souhaitait déjà que j'arrête, à l'époque mais après discussions, m'avait soutenu dans mon choix de poursuivre. Les choses étaient claires entre nous : il s'agissait d'une dernière élection. Je ne serai donc plus candidat, on ne me retrouvera plus sur les listes."

"Je ne sais pas encore comment j'occuperai mon temps libre. Je souhaite cependant garder quelques activités sur le côté. J'assumerai ainsi, jusqu'au bout, ma fonction de président de la section locale de Baudour, pour laquelle j'ai été élu jusqu'à la fin 2026. Je resterai également investi auprès de l'amicale des pensionnés de Baudour et j'espère pouvoir garder un pied au syndicat d'initiative afin d'y apporter mon expérience."

C'est donc à distance que l'an prochain, Daniel Olivier observera le déroulement des élections pour lesquelles, à Saint-Ghislain, deux candidats espèrent obtenir prendre le lead. Florience Monier, actuelle première échevine et Jérémy Bricq, échevin de la jeunesse, devront en effet être départagés par les militants socialistes le 15 octobre prochain.

"On assiste de plus en plus à un ras-le-bol du politique, à des bourgmestres qui sont à bout de nerfs face à l'exigence de la fonction. Voir que deux candidats souhaitent emmener la liste et, peut-être, assumer le titre de bourgmestre est très positif." Un titre que Daniel Olivier estime de plus en plus lourd à porter. "J'ai vu les choses se compliquer au fil des années. Les réseaux sociaux, la pression et les responsabilités, la volonté d'immédiateté des citoyens pèsent sur les épaules des élus. Nous évoluons dans une société toujours plus individualiste où le sens du collectif se perd. Je trouve ça vraiment triste."

Bien conscient de cela, Daniel Olivier pose probablement un choix réfléchi en décidant de quitter la scène politique.