BHP-Logements confronté à l’incivisme de quelques locataires à Hornu : “On doit rapidement trouver une solution !”

Les locataires de l’avenue de la Corderie jouissent donc d’appartements flambant neufs, totalement réfectionnés. De quoi ravir les gestionnaires de BHP… La satisfaction n’est pourtant pas encore totale. “Nous devons en effet faire face à un malheureux et gros problème dans la gestion des déchets”, explique Eric Bellet, président.

”Les logements sont très beaux, le quartier très agréable mais cette problématique vient gâcher notre plaisir. Nous devons à tout prix et rapidement trouver des solutions afin d’y mettre fin.” Au-delà de dégrader le cadre de vie des habitants, les encombrants et sacs-poubelles abandonnés à deux pas des logements mettent en péril la salubrité publique, avec les conséquences que cela peut avoir.

Le conseil d'administration avance une piste

Les locataires ont déjà été sensibilisés à la question, à plus d’une reprise. “Dès le départ, nous avions entrepris de faire construire des enclos délimités, dans lesquels les résidents pourraient stocker leurs déchets en attendant les jours de collecte. Mais rapidement, nous avons été confrontés à l’incivilité de certains. Ces espaces sont devenus des lieux de dépôts sauvages ou tout ou presque était déposé. Probablement même par des personnes extérieures aux logements.”

Le conseil d’administration de cette semaine s’est donc une nouvelle fois penché sur la question. “C’est un phénomène qui n’est pas propre à notre société mais que l’on ne peut tolérer. En concertation avec différents partenaires, nous avons réfléchi à une solution efficace, qui n’impacterait pas trop durement ni la société, ni les locataires.”

Le choix devrait finalement se porter sur des conteneurs semi-enterrés. “Les locataires disposeront d’une clé pour ouvrir le réceptacle et déposer leurs déchets. Esthétiquement, c’est acceptable.” Reste donc à espérer que cette solution suffise et que l’incivisme de quelques-uns ne soit plus que de l’histoire ancienne.