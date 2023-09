Courageusement, il tente de séparer les deux hommes. Il écarte l’agresseur et se dirige vers la victime. Naïm se jette sur lui et lui donne des coups de poing dans le nez et des coups de pied dans les jambes. La police intervient.

Sébastien est emmené à l’hôpital, car il souffre de plusieurs fractures. Il est placé en incapacité de travail durant neuf jours.

Le prévenu absent

Jeudi matin, il s’est déplacé au tribunal correctionnel, car il s’est constitué partie civile au procès de Naïm, qui lui était absent. L’avocate de Sébastien raconte qu’il est encore très choqué, plus d’un an plus tard, et qu’il fait l’objet d’un suivi psychologique. On est donc au-delà d’une incapacité de quatre mois, ce qui change sur le plan pénal.

En l’absence du prévenu, le tribunal ne peut pas changer la qualification. Il a donc décidé de reporter le dossier et désigner un expert, chargé d’examiner Sébastien, un homme dont la vie a basculé parce qu’il était le seul à vouloir aider un homme en détresse.