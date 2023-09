Quévy : 11 ans plus tard, Ventis inaugure ses huit nouvelles éoliennes

En effet, en 2015, les fonctionnaires technique et délégué de la Région wallone n’avaient accordé à la société qu’un permis unique pour sept éoliennes, moyennant le respect de certaines conditions. Trois recours administratifs avaient ensuite été introduits contre ce permis. L’un par la société elle-même, qui réclamait le permis pour huit éoliennes et non sept, et deux par des particuliers.

En septembre 2015, les fonctionnaires accordaient le permis sous condition pour sept éoliennes. Et un mois plus tard, sur recours, le ministre de l’environnement (Carlo Di Antonio à l’époque) attribuait le permis pour huit mâts. La saga aurait pu s’arrêter là mais une procédure était alors ouverte devant le conseil d’État. Il avait fallu attendre juillet 2019 pour que le verdict final tombe et que la société Ventis obtienne gain de cause.

Il avait ensuite fallu prendre patience pour concrétiser l’extension du parc puisqu’il n’y avait, à l’époque, aucune disponibilité sur les postes de transformation ORES. Bref, ce vendredi, c’était jour de fête pour Ventis. “Ces 8 éoliennes produiront 63 GWh d’électricité verte par an, soit l’équivalent de la consommation électrique de 17 000 familles”, explique-t-on du côté de la société.

Il permettra d’éviter l’émission de plus de 27 000 tonnes de CO2 par an. Cela équivaut aux émissions de gaz à effet de serre que produisent chaque année quelque 14 800 véhicules.