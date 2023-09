Il conteste avoir bouté le feu à sa voiture à Hornu, mais il est condamné sur base d’une vidéo

La scène a été filmée par les caméras urbaines. On y voit à 23h23 un individu qui sort de la maison du prévenu. Il se dirige vers le véhicule en question stationné à quelques dizaines de mètres et le contourne. Treize minutes plus tard, le véhicule prend feu et l’individu repart vers la rue de Wasmes.

Traces de pétrole

La question était de savoir si le prévenu était cet homme ou pas. Les policiers relèvent que cet individu semble boiter et qu’il porte des vêtements similaires au propriétaire de l’auto, interrogé durant la nuit. Ce dernier conteste avoir bouté le feu à la voiture qu’il était encore en train de payer. Il précise qu’il est rentré chez lui vers 22h00 et qu’il dormait à l’heure des faits et qu’il ne connaît personne qui aurait pu lui en vouloir.

Il remet même des vêtements aux policiers, qui sont analysés par des experts. Ces derniers y trouvent des traces nettes d’un pétrole de type allume-feu.

Pour le tribunal, tous ces éléments graves, précis et concordants ne laissent aucune place au moindre doute raisonnable quant à la culpabilité du prévenu.

Un an avec sursis

Ainsi, le tribunal est convaincu que l’auteur de l’incendie est le prévenu car il sort de son domicile, sa physionomie correspond, ses vêtements aussi et l’individu a la même démarche que le prévenu, décrite comme nonchalante et boiteuse. Enfin, le prévenu ne peut expliquer la présence de pétrole sur ses chaussures, ses chaussettes et le bas de ses pantalons.

Le propriétaire de l’auto a été condamné à une peine d’un an de prison, assortie d’un sursis d’une durée de trois ans. Il n’avait aucun antécédent judiciaire. Son avocat annonce qu’il a déjà fait appel, car son client continue de clamer son innocence.