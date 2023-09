Dour : les initiations à l’équitation de Pony’baby Stables rencontrent un certain succès chez les plus jeunes

Depuis le mois de juillet dernier, les plus jeunes peuvent s’initier à l’équitation à Dour. Mélissa, Romane et Cassandre proposent en effet une section dédiée aux poneys au centre équestre de Dour. L’objectif ? Pouvoir développer la psychomotricité des deux à six ans à travers des initiations à l’équitation sous forme de jeux. Le succès étant au rendez-vous depuis le lancement des activités, les projets de Pony’baby Stables se développent davantage pour répondre à une demande toujours plus grande des citoyens.