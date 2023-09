Élections communales 2024 : le PS de Quiévrain, emmené par Jean-Pierre Landrain, rêve du maïorat

C’est donc plein d’ambitions que le Quiévrainois va prochainement commencer sa campagne électorale. Si les électeurs venaient à le propulser à la tête de la commune, Jean-Pierre Landrain a déjà une vision claire de ce qu’il mettrait en place. “Ma priorité serait de rectifier le tir au niveau de la situation financière de la commune. J’ai notamment du mal à comprendre comment les budgets ont pu être systématiquement votés à l’unanimité jusqu’en 2012 pour ne finalement l’être que cinq fois depuis lors”, indique Jean-Pierre Landrain, conseiller communal (PS).

Les travaux à rallonge, Jean-Pierre Landrain n’en veut plus non plus. Il prendra ce problème à bras-le-corps afin que le quotidien des citoyens soit amélioré. “À chaque fois que des travaux prennent place sur l’entité, ils durent une éternité. J’ai l’impression que c’est un peu la foire à ce niveau-là. Il y a vraiment un manque de suivi et de gestion auxquels il faut remédier. La majorité se retourne systématiquement sur son administration mais, à partir d’un moment, c’est au pouvoir politique de reprendre les rênes”, poursuit Jean-Pierre Landrain.

Pour s’imposer aux élections, Jean-Pierre Landrain aura cependant fort à faire. Les résultats lors du précédent exercice étaient en effet sans appel. “La majorité actuelle avait fait un très bon score lors des élections précédentes. Je pense cependant que certains citoyens se rendent compte que la situation de la commune n’est pas au beau fixe. Beaucoup de promesses n’ont en effet pas été tenues tout au long de ces années au pouvoir. Si l’on prend l’exemple des cimetières, ils ne sont entretenus que lors de fêtes comme la Toussaint ou l’armistice. Il n’y a pas de planification”, explique Jean-Pierre Landrain.

Le conseiller communal pointe également du doigt l’ambiance au sein du personnel, loin d’être joviale. “La plupart des appels d’offres restent sans réponse. De nombreux membres du personnel communal tombent également en maladie. L’ambiance est assez morose, preuve que quelque chose ne va pas”, ajoute Jean-Pierre Landrain. Une situation loin d’être idéale mais qu’il se sent prêt à redresser. “Je me souviens qu’en 1988, la situation financière n’était pas non plus au beau fixe sur la commune. Les socialistes étaient tout de même parvenus à redresser la barre en accédant au pouvoir. J’espère que l’histoire pourra se répéter”, conclut-il.